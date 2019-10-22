Представители банка «Кузнецкий» приняли участие в международном форуме ВБА-2019 Экономика

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Представители пензенского банка «Кузнецкий» приняли участие в VI международном форуме ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах», прошедшем в Москве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На мероприятии, объединившем более 1 тыс. специалистов, заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Виталий Желтухин и начальник управления IT Роман Березин провели ряд деловых встреч.

Так, они обсудили перспективы сотрудничества с компанией «Банковские информационные системы» («БИС»), которая является поставщиком решений для кредитно-финансовых учреждений.

Кроме того, состоялась встреча со специалистами компании «iSimpleLab», разрабатывающей программное обеспечение (ПО) для дистанционного банковского обслуживания.

Ожидается, что в ближайшее время представители данных фирм посетят центральный офис банка «Кузнецкий» в Пензе для составления поэтапного плана внедрения в учреждении новых системных надежных IT-решений.

Комментируя итоги участия в форуме, Роман Березин пояснил, что подобные мероприятия позволяют познакомиться с разработками ведущих компаний, специализирующихся на ПО для банковского сектора, и выбрать продукты, удовлетворяющие высоким требованиям.

«В основе планируемых решений лежит бесперебойная работа сервисов для клиентов — физических и юридических лиц, интуитивно понятный интерфейс и скорость адаптации», — сказал он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.