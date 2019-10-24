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В компаниях Пензы, не относящихся к малому бизнесу, в среднем платят около 36 тыс. рублей

10:15 | 24.10.2019 | Экономика

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Пенза, 24 октября 2019. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в организациях Пензы, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила за период с января по август 2019 года 35 тыс. 728 рублей, что на 7,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата.

В компаниях Пензы, не относящихся к малому бизнесу, в среднем платят около 36 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что это на 9% выше уровня средней зарплаты по региону.

«Среди районов города Пензы самая низкая заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в январе–августе 2019 года сложилась в Первомайском районе. Ее размер был ниже средней по городу Пензе на 10,9% и составил 31 тыс. 841 рубль 20 копеек. Выше на 5,1% была среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в Октябрьском районе», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе поясняется также, что по отдельным видам экономической деятельности наблюдается следующая ситуация: зарплата выше среднемесячной номинальной начисленной по городу зафиксирована в сфере научных исследований и разработок — на 53%, финансовой и страховой — на 28%, госуправления, военной безопасности и соцобеспечения — на 13%, у работников промышленных производств в целом — на 8%; меньше она сложилась в области культуры, спорта, организации досуга — на 29%, строительстве — на 22%, образовании — на 17%, оптовой и розничной торговле — на 12%, в здравоохранении и в сфере соцуслуг — на 3%.

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