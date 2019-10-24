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Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на международных выставках

19:15 | 24.10.2019 | Экономика

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Москва, 24 октября 2019. PenzaNews. Предприятия, входящие в состав пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», представили свою продукцию на двух международных выставках в Москве.

Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на международных выставках

Фото: ООО «ЦКР»

Одна их них — «Интерполитех-2019», которая завершит свою работу в предстоящую пятницу, 25 октября. В ее рамках в трех залах павильона №75 на ВДНХ посетители могут ознакомиться со средствами обеспечения безопасности государства.

Специалисты компаний «ЦеСИС Монтаж», «Радиорубеж», «Юмирс» и «Юмирс техно-дизайн» демонстрируют на стенде пензенского кластера передовые решения по защите критически важных и потенциально опасных объектов.

В их числе — образец с противогранатными панелями «Махаон-Тактика», быстроустанавливаемые заграждения из армированной колючей ленты БРЗ АКЛ, радиолокационные станции «Радексан Антидрон 3600» и «КОРТ Радескан ИК 180», а также замковые устройства.

В работе международной политехнической выставки «Технофорум-2019», прошедшей на текущей неделе в «Экспоцентре», приняли участие организации «Центр высокоточной механообработки «Аркон», «Научно-производственное предприятие «Виал» и «Проммет сервис», представляющие пензенский кластер. Они специализируются на разработке, изготовлении и адаптации режущего инструмента для обработки деталей и изделий.

Пензенские предприятия получили возможность представить свою продукцию потенциальным заказчикам, провести деловые переговоры с партнерами, в том числе зарубежными, и заключить новые контракты при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.

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