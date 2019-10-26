Проект бюджета Пензы будет внесен в гордуму не позднее 10 ноября Экономика

Пенза, 26 октября 2019. PenzaNews. Администрация Пензы внесет проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в гордуму не позднее 10 ноября. Об этом сообщил и.о. мэра Сергей Волков.

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«До 10 ноября мы внесем в думу сбалансированный проект бюджета», — сказал он в ходе 4-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в минувшую пятницу, 25 октября.

Сергей Волков пояснил депутатам, что, изучив проект главного финансового документа города, они смогут внести свои предложения относительно планируемых расходов.

Вместе с тем, по его словам, важно помнить, что при увеличении финансирования одного направления потребуется сэкономить на чем-то другом.

«Желаний очень много. К сожалению, в возможностях мы ограничены», — отметил он.