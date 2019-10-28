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В Пензенской области за девять месяцев введено в действие более 2 км автодорог

18:16 | 28.10.2019 | Экономика

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Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Автодороги с твердым покрытием протяженностью 2,1 км введены в действие в Пензенской области с января по сентябрь 2019 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

В Пензенской области за девять месяцев введено в действие более 2 км автодорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также были введены газовые, водопроводные, канализационные сети, линии электропередач и связи, [...] очистные сооружения по сбору и очистке сточных вод», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 28 октября.

Максим Уханов добавил, что построены торговые предприятия, в которых предусмотрено 28,9 тыс. кв. метров торговых площадей; торгово-офисный центр на 1,5 тыс. кв. метров; предприятия общепита на 90 мест; склады на 20 тыс. кв. метров; станции техобслуживания и автомойки.

В числе других объектов, введенных в эксплуатацию с начала года, он назвал ФАП на 18 посещений посещений в смену, детсад на 175 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортзал, турбазу на 10 мест и два культовых сооружения.

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