Андрей Лузгин примет участие в дне открытых дверей для бизнеса Экономика

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Избранный глава администрации Пензы Андрей Лузгин намерен принять участие в одном из предстоящих дней открытых дверей для бизнеса. Об этом он сообщил в ходе совещания в мэрии во вторник, 29 октября.

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«По опыту работы в правительстве региона знаю, что у бизнеса есть вопросы и в части размещения нестационарных торговых объектов, и по оформлению градостроительной документации. Прошу активнее информировать предпринимателей о возможности участия в дне открытых дверей. В одном из них лично приму участие», — сказал он.

Андрей Лузгин также поручил проанализировать, в каких сферах наблюдается сокращение числа предприятий.

«Важно обеспечить сохранение количества рабочих мест и занятость населения», — цитирует избранного главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.