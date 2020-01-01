Проект бюджета Пензенской области на 2020 год подготовлен с дефицитом в 719 млн. рублей Экономика

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области подготовило проект бюджета региона на 2020 год с дефицитом в размере 719 млн. рублей, на плановый период 2021–2022 годов — с профицитом в 607 млн. и 528 млн. рублей соответственно. Об этом сообщила врио главы областного Минфина Ирина Мучкаева.

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«Доходы бюджета сформированы на 2020 год в сумме 55,9 млрд. рублей, на 2021-й — 52,7 млрд. рублей, на 2022-й — 53,6 млрд. рублей», — уточнила она в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в минувший вторник, 29 октября.

Комментируя структуру расходов бюджета на 2020 год, объем которых прогнозируется на уровне 56,7 млрд. рублей, Ирина Мучкаева пояснила, что на финансирование социально-культурной сферы заложено 66%, что примерно соответствует показателю 2019-го.

По ее словам, долю расходов на национальную экономику по сравнению с текущим годом намечено немного уменьшить — до 17%.

Врио министра добавила, что на ЖКХ предлагается выделить 2% от общего объема расходов, на межбюджетные трансферты общего характера местным бюджетам — 9%, на другие направления, включая общегосударственные вопросы, обслуживание госдолга, национальную оборону и безопасность, а также охрану окружающей среды — 6%.

Ирина Мучкаева отметила, что формирование бюджета с профицитом на 2021 и 2022 годы связано с необходимостью погашения значительных сумм ранее привлеченных бюджетных кредитов, предусмотренного условиями реструктуризации.

«В 2021 году — 1,6 млрд. [рублей], в 2022 — тоже 1,6 млрд.» — сказала она.

Врио руководителя ведомства сообщила, что ожидается уменьшение госдолга с 20,3 млрд. рублей по состоянию на 1 января 2021 года до 18,6 млрд. рублей на 1 января 2023 года.

«Условия реструктуризации бюджетных кредитов, подписанные с Минфином России, согласно которым на 1 января 2025 года размер государственного долга ожидается [на уровне] 37% [налоговых и неналоговых доходов], долга по рыночным заимствованиям — 33%, нами соблюдаются», — подчеркнула Ирина Мучкаева.