Бюджет Пензенской области недополучит 1,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Бюджет Пензенской области, предположительно, недополучит в 2019 году 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщила врио министра финансов региона Ирина Мучкаева.

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По ее словам, это связано с тем, что по результатам девяти месяцев 2019 года фактические темпы поступления налоговых и неналоговых доходов отстают от запланированного показателя.

«По итогам 2019 года ожидается невыполнение плана на 1 млрд. 200 млн. рублей», — сказала Ирина Мучкаева в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувший вторник, 29 октября.

Она уточнила, что в основном это произойдет за счет акцизов на вино и пиво, налога на прибыль организаций и на доходы физических лиц (НДФЛ).

«По существу фактические поступления налогов и неналоговых доходов за 2019 год примерно прогнозируются на уровне 2018 года», — отметила врио министра.