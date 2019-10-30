EN
13:22:13 Среда, 30 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Бюджет Пензенской области недополучит 1,2 млрд. рублей

09:24 | 30.10.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Бюджет Пензенской области, предположительно, недополучит в 2019 году 1,2 млрд. рублей. Об этом сообщила врио министра финансов региона Ирина Мучкаева.

Бюджет Пензенской области недополучит 1,2 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, это связано с тем, что по результатам девяти месяцев 2019 года фактические темпы поступления налоговых и неналоговых доходов отстают от запланированного показателя.

«По итогам 2019 года ожидается невыполнение плана на 1 млрд. 200 млн. рублей», — сказала Ирина Мучкаева в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувший вторник, 29 октября.

Она уточнила, что в основном это произойдет за счет акцизов на вино и пиво, налога на прибыль организаций и на доходы физических лиц (НДФЛ).

«По существу фактические поступления налогов и неналоговых доходов за 2019 год примерно прогнозируются на уровне 2018 года», — отметила врио министра.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке восемь семей получили новое жилье по программе расселения аварийного фонда В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества при продаже гладильной доски
Дефицит программы госгарантий отрицательно скажется на выделении денег региону — Никишин В Кузнецке 21-летнюю женщину будут судить за незаконную организацию азартных игр
Иван Белозерцев посетил два кузнецких предприятия, школу и провел прием граждан В Первомайском райсуде Пензы рассмотрено первое уголовное дело с участием присяжных
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement