В Пензе пройдет презентация свободных площадок для развития бизнеса Экономика

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Презентация свободных площадок для развития бизнеса состоится в малом зале администрации Пензы в среду, 6 ноября.

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Она будет организована для индивидуальных предпринимателей, а также представителей предприятий и организаций, планирующих расширение деятельности и реализацию новых проектов. Для участия необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено.

Ожидается, что в ходе презентации специалисты мэрии пояснят, как происходит процесс формирования земельных участков, поделятся информацией о сроках проведения их оценки, о проводимых торгах и аукционах.

Общий план размещения земельных участков будет представлен графически.

Кроме того, предполагается рассмотреть каждый из них отдельно, сообщает пресс-служба мэрии.