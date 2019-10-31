EN
23:04:00 Четверг, 31 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Оборот розничной торговли в Пензенской области за девять месяцев превысил 163 млрд. рублей

18:07 | 31.10.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области за январь-сентябрь 2019 года превысил 163 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Оборот розничной торговли в Пензенской области за девять месяцев превысил 163 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 47,8%», — пояснили в ведомстве, уточнив, что их продано более чем на 78 млрд. рублей.

В Минсельхозе добавили, что оборот розничной торговли на душу населения по итогам девяти месяцев составил почти 124 млн. рублей.

По официальной информации, сферу торговли в Пензенской области представляют более 11 тыс. предприятий, в том числе 9 тыс. 792 стационарных объекта и 2 тыс. 63 нестационарных.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области обобщили статистику о коррупционных правонарушениях В Пензе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве
В Пензе планы застройщиков проанализируют через призму федеральных проектов В Пензе на улице Белинского установят знаки, запрещающие остановку
Пензенский губернатор поручил усилить профилактику подростковой преступности В Пензенской области в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement