Оборот розничной торговли в Пензенской области за девять месяцев превысил 163 млрд. рублей Экономика

Пенза, 31 октября 2019. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области за январь-сентябрь 2019 года превысил 163 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2019 года удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 47,8%», — пояснили в ведомстве, уточнив, что их продано более чем на 78 млрд. рублей.

В Минсельхозе добавили, что оборот розничной торговли на душу населения по итогам девяти месяцев составил почти 124 млн. рублей.

По официальной информации, сферу торговли в Пензенской области представляют более 11 тыс. предприятий, в том числе 9 тыс. 792 стационарных объекта и 2 тыс. 63 нестационарных.