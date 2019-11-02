Средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке превысила 46 тыс. рублей Экономика

Пенза, 2 ноября 2019. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области по итогам III квартала 2019 года составила 46 тыс. 140 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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По официальной информации, рост к предыдущему кварталу достиг 1,3%, к аналогичному периоду прошлого года — 14,4%.

Средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке менялась в Пензенской области следующим образом: в 2018 году она составляла по итогам I квартала — 38 тыс. 332 рубля, II— 38 тыс. 731 рубль, III — 40 тыс. 331 рубль, IV — 41 тыс. 961 рубль; в 2019 году по итогам I квартала — 44 тыс. 331 рубль, II — 45 тыс. 530 рублей.

На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метр жилья в Пензенской области по итогам III квартала 2019 года составила 41 тыс. 580 рублей.

Рост к предыдущему кварталу — 1,8%, к аналогичному периоду прошлого года — 3,6%.

Средняя цена 1 кв. метра на вторичном рынке менялась следующим образом: в 2018 году она составляла по итогам I квартала 39 тыс. 226 рублей, II — 39 тыс. 963 рубля, III — 40 тыс. 148 рублей, IV — 40 тыс. 608 рублей; в 2019 году по итогам I квартала — 40 тыс. 177 рублей, II — 40 тыс. 848 рублей.