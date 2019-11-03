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В Пензенской области составят рейтинг инновационно активных предприятий

10:15 | 03.11.2019 | Экономика

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Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. Специалисты Минпрома Пензенской области подготовят рейтинг инновационно активных предприятий.

В Пензенской области составят рейтинг инновационно активных предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Методика его формирования утверждена приказом ведомства от 18 октября.

Документом предусмотрено, что в оценке инновационной активности могут принять участие юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории региона.

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Мониторинг будет проводиться на основе анкет, которые должны быть направлены предприятиями в оргкомитет до 27 ноября. Данные в них будут анализироваться по трем группам показателей — научный потенциал, материально-техническая база и способность к внедрению инноваций, реализация инновационного потенциала.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минпрома Пензенской области, предприятия, занявшие лидирующие позиции, будут признаны технологическими лидерами в сфере выпуска промышленной продукции и награждены дипломами.

«Также будет рассмотрена возможность применения региональных льгот и преференций для предприятий – лидеров рейтинга инновационной активности», — добавили в ведомстве.

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