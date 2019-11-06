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Муниципальные программы скорректируют с учетом критериев оценки эффективности губернаторов

14:50 | 06.11.2019 | Экономика

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Действующие в Пензе муниципальные программы должны быть скорректированы с учетом показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти субъектов РФ, которые утверждены указом президента России. Такую задачу перед подчиненными поставил мэр Андрей Лузгин.

Муниципальные программы скорректируют с учетом критериев оценки эффективности губернаторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что до настоящего времени эти показатели отражения в муниципальных программах не нашли.

В качестве примера глава администрации Пензы назвал снижение уровня бедности. По словам Андрея Лузгина, целевой показатель на уровне города нигде не закреплен.

«При каждой следующей корректировке муниципальных программ соответствующие цели должны быть внесены», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 6 ноября.

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Андрей Лузгин добавил, что восполнить пробелы следует до конца 2019 года.

«Нужно, чтобы мы двигались в одном направлении со всей страной», — подытожил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ №193, которым утверждены 15 показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти регионов.

В их числе — уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения и другие.

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