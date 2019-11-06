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В Пензе состоялась презентация свободных земельных участков для развития бизнеса

20:05 | 06.11.2019 | Экономика

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Пенза, 6 ноября 2019. PenzaNews. Презентация свободных земельных участков для развития бизнеса состоялась в малом зале администрации Пензы в среду, 6 ноября.

В Пензе состоялась презентация свободных земельных участков для развития бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, начальник управления экономического развития мэрии Михаил Власов сообщил, что встречи с предпринимателями в подобном формате планируется проводить на регулярной основе.

Информацию о доступных на данный момент площадках представила руководитель управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева.

«Управлением постоянно ведется работа по поиску территорий, которые были бы пригодны для бизнеса», — пояснила она, добавив, что предпочтение отдается тем земельным участкам, которые обеспечены транспортной и инженерной инфраструктурой.

Нина Кутырева отдельно остановилась на том, как проводится процедура формирования земельных участков.

После этого начальник управления муниципального имущества города Ирина Кочеткова разъяснила, каким образом осуществляется оценка, на протяжении какого времени она действует, как проводятся торги и где можно найти актуальную информацию об их условиях.

Затем присутствующие смогли задать интересующие вопросы.

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