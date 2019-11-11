Пензенские предприятия представят свою продукцию на выставке «Мебель-2019» Экономика

Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Предприятия Пензенской области представят свою продукцию на международной выставке «Мебель-2019», которая пройдет в московском «Экспоцентре» с 18 по 22 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На объединенном стенде посетители смогут ознакомиться с деятельностью мебельной фабрики Астахова, предприятий «Квартет», «Альбина» и «Оптима», а также «Сурского комбината технических сукон».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «Центре кластерного развития», который выступает оператором пензенской экспозиции, фабрика «Квартет» продемонстрирует мебель корпусную, мягкую и на хромированном металлокаркасе.

Фабрика «Альбина» познакомит потенциальных покупателей и партнеров с производимой корпусной и мягкой мебелью экономкласса.

«Оптима» представит корпусную мебель в различных ценовых сегментах от эконом до премиального, в том числе кухни, шкафы-купе, детские, спальни, гостиные и прихожие.

Мебельная фабрика Астахова планирует презентовать на выставке кухонные гарнитуры. Товарный портфель компании также включает в себя гостиные, спальни, шкафы, детские и прихожие.

Помимо этого, на мероприятии можно будет увидеть образцы мебельных тканей от «Сурского комбината технических сукон».

Работа пензенских компаний на международной выставке «Мебель-2019» организована при финансовом участии фонда поддержки предпринимательства Пензенской области.

«Мебель» — крупная отраслевая выставка, которая проводится ежегодно. Мероприятие объединяет ведущие мировые бренды, производителей, дизайнеров и специалистов по интерьеру.

В 2019 году на коллективных стендах свою продукцию представят предприятия из девяти регионов — Краснодарского края, Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Кировской, Костромской, Ярославской областей, Адыгеи и Марий Эл.