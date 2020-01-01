Тенденция снижения дотаций ЗАТО в ближайшее время сохранится — министр Экономика

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. Тенденция снижения объема дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), сохранится в ближайшее время. Об этом сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

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«Продолжается тенденция постепенного снижения объемов дотаций закрытым административно-территориальным образованиям в связи с тем, что исключается инвестиционная составляющая», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

Любовь Финогеева уточнила, что на 2020 год для города Заречного предусмотрен объем дотации за счет средств федерального бюджета в объеме 830 млн. рублей.

«На последующие годы — с учетом того, что 20% зарезервировано, не распределено между ЗАТО — 698 млн. рублей и 667 млн. рублей», — добавила министр.

По последним данным, в бюджете Пензенской области на 2019 год на эти цели заложено 877 млн. рублей.