На содержание госучреждений и органов власти планируется потратить 2,6 млрд. рублей Экономика

Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. 2,6 млрд. рублей планируется направить на текущее содержание органов власти и всех типов государственных учреждений в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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«Это немного ниже, чем уровень 2019 года», — отметила она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

Министр добавила, что в прогнозном периоде расходы планируются на уровне 2,8 млрд. рублей ежегодно.

Любовь Финогеева пояснила, что эти суммы включают в себя денежные средства на материально-техническое обеспечение деятельности, налоги и коммунальные услуги, причем учтен ежегодный рост тарифов на ЖКУ с 1 июля.