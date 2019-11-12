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На содержание госучреждений и органов власти планируется потратить 2,6 млрд. рублей

16:26 | 12.11.2019 | Экономика

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Пенза, 12 ноября 2019. PenzaNews. 2,6 млрд. рублей планируется направить на текущее содержание органов власти и всех типов государственных учреждений в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

На содержание госучреждений и органов власти планируется потратить 2,6 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это немного ниже, чем уровень 2019 года», — отметила она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, состоявшихся в Законодательном собрании региона во вторник, 12 ноября.

Министр добавила, что в прогнозном периоде расходы планируются на уровне 2,8 млрд. рублей ежегодно.

Любовь Финогеева пояснила, что эти суммы включают в себя денежные средства на материально-техническое обеспечение деятельности, налоги и коммунальные услуги, причем учтен ежегодный рост тарифов на ЖКУ с 1 июля.

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