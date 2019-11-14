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Проект бюджета Пензы на 2020 год подготовлен с дефицитом в 216 млн. рублей

18:29 | 14.11.2019 | Экономика

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Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Дефицит бюджета Пензы на 2020 год прогнозируется на уровне 216 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Проект бюджета Пензы на 2020 год подготовлен с дефицитом в 216 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагаемый общий объем доходов составляет 13 млрд. 642 млн. 504 тыс. рублей, расходов — 13 млрд. 858 млн. 537 тыс. рублей.

Согласно проекту бюджета, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года предлагается установить в размере 4 млрд. 984 млн. 923 тыс. рублей.

Размер резервного фонда, как ожидается, составит 6 млн. рублей.

Проект бюджета Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет рассмотрен на заседаниях профильных комиссий гордумы. После этого депутаты обсудят его на совместном заседании комиссий. Затем он будет вынесен на сессию.

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