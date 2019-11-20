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В Пензе более 50 молодых ученых и инноваторов прошли интенсивное обучение

19:20 | 20.11.2019 | Экономика

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Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Более 50 человек стали участниками трехдневного обучающего мероприятия, ориентированного на авторов инновационных научно-технологических проектов, которое завершилось в технопарке «Яблочков» в Пензе в среду, 20 ноября.

В Пензе более 50 молодых ученых и инноваторов прошли интенсивное обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — молодые ученые, инноваторы и участники команд стартап-проектов, в том числе созданных на базе АО «Радиозавод», ООО «НПФ «Круг», АО «НПП «Рубин» и других.

В качестве спикеров выступили предприниматели, имеющие большой опыт работы с ведущими российскими и международными венчурными фондами, институтами развития, сообществами бизнес-ангелов и корпорациями.

В ходе мероприятия, проведенного при поддержке экспертов компании YellowRockets, слушатели узнали полезную информацию о различных бизнес-моделях, получили инструменты для исследования целевой аудитории, познакомились с основами подготовки презентаций и разобрали конкретные примеры.

Проведен анализ проектов, заявленных на участие в программе «УМНИК», реализуемой Фондом содействия инновациям.

Кроме того, для всех участников была организована сессия «Менторство как форма акселерации бизнеса».

Замначальника управления инновационной политики Минпрома Пензенской области Максим Захаров и заместитель генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин поделились со слушателями информацией о мерах поддержки молодых инноваторов.

В свою очередь заместитель генерального директора ООО «Ромет» Дмитрий Безруков и технический директор ГК «Inkom» Дмитрий Смирнов рассказали о достигнутых успехах.

Организатором мероприятия выступил «ЦКР» при поддержке Минпрома Пензенской области, технопарка «Яблочков», регионального представительства Фонда содействия инновациям, ГКУ «ПРОБИ» и YellowRockets.

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