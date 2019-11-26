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Банку «Кузнецкий» увеличили лимит по программе льготного кредитования МСП

12:50 | 26.11.2019 | Экономика

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Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Минэкономразвития России увеличило пензенскому банку «Кузнецкий» лимит денежных средств по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по ставке 8,5% годовых до 600 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе учреждения.

Банку «Кузнецкий» увеличили лимит по программе льготного кредитования МСП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кредит может быть направлен на пополнение оборотных средств или на инвестиционные цели», — пояснили в банке, уточнив, что льготное кредитование осуществляется на основании постановления правительства России №1764 от 30 декабря 2018 года.

В «Кузнецком» особо обратили внимание на то, что в настоящее время в программе принимают участие не только компании, осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, но и предприниматели, работающие в сфере торговли, ресторанного бизнеса и сдающие имущество в аренду.

«Всего за время участия банка в государственных программах льготного кредитования субъектов МСП организациям и предпринимателям учреждение предоставило 1,3 млрд. рублей», — отметили в пресс-службе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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