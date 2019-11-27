В Пензе в рамках нацпроекта открыт центр оказания услуг «Мой бизнес» Экономика

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Первый в Пензенской области центр оказания услуг «Мой бизнес» открыт в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Он располагается по адресу: Пенза, улица Герцена, 14.

Ожидается, что его запуск позволит усовершенствовать взаимодействие бизнеса с различными институтами поддержки, поскольку услуги будут оказываться по принципу одного окна.

В числе первых работу центра оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он обратил внимание на оснащенность помещений, отметил комфортные условия в зале для обучения и переговорных комнатах, пообщался с сотрудниками и дал ряд рекомендаций.

Глава региона выразил уверенность в том, что «Мой бизнес» станет еще одним шагом на пути сокращения административных барьеров и посетители центра по достоинству оценят возможность в одном месте узнать о вариантах поддержки, предоставляемой на федеральном и региональном уровнях.

Иван Белозерцев предложил проводить в конференц-зале встречи бизнесменов с более опытными коллегами и уроки по основам предпринимательства для школьников.

Кроме того, он призвал постоянно повышать квалификацию сотрудников, работающих в центре «Мой бизнес», чтобы они могли не только предоставить посетителям запрашиваемую информацию, но и поделиться дополнительными сведениями, которые помогут сориентироваться в текущей экономической ситуации.

Губернатор также потребовал регулярно анализировать работу центра и при необходимости вносить коррективы, чтобы главная цель — оказание в одном месте услуг, связанных с началом и ведением бизнеса — была достигнута.

«Если это будет так, будет здорово», — подытожил Иван Белозерцев.

В центре «Мой бизнес» организована работа представителей фондов поддержки предпринимательства, развития промышленности региона и «Поручитель», «Центра кластерного развития», «Центра инноваций социальной сферы», «Корпорации развития Пензенской области», объединения бизнес-инкубаторов, а также центра народных художественных промыслов и ремесел.

Помимо этого, предусмотрена возможность получить консультации специалистов Росреестра, ГИТ, ФНС, Роспотребнадзора и бизнес-омбудсмена.