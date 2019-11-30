В Пензе прошел обучающий семинар по методикам продаж промышленной продукции Экономика

Пенза, 30 ноября 2019. PenzaNews. Сотрудники ЗАО «ЦеСИС Монтаж» и ООО «Радиорубеж», входящих в приборостроительный кластер «Безопасность», приняли участие в обучающем семинаре «Продажи на промышленном рынке», который состоялся в Пензе.

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Его ведущим стал тренер московской бизнес-школы, практический консультант по построению системы продаж промпродукции, развитию дилерских и региональных сетей Дмитрий Сибирев.

В ходе семинара были рассмотрены современные технологии продаж, методика эффективной организации текущей работы коммерческого подразделения на промышленном рынке и инструменты внутреннего обучения персонала.

Мероприятие, которое прошло при поддержке ООО «Центр кластерного развития», посетили 18 специалистов.