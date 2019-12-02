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В Пензенской области предоставят субсидии на развитие жилищного строительства

17:32 | 02.12.2019 | Экономика

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Минстрой Пензенской области приступил к дополнительному отбору муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий в рамках подпрограммы по развитию жилищного строительства на 2020 год.

В Пензенской области предоставят субсидии на развитие жилищного строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок стартовал в понедельник, 2 декабря, и продлится по 13-е число.

Согласно извещению о проведении отбора, он проводится в рамках госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2024 годы», которая была утверждена постановлением регионального правительства от 1 ноября 2013 года.

Предыдущий отбор проводился в августе 2019 года.

В соответствии с протоколом комиссии министерства строительства и дорожного хозяйства региона, была одобрена заявка города Пензы, предусматривающая выделение около 13 млн. рублей на обустройство сетей водоснабжения в микрорайоне №7 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

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