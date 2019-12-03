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«Кузнецкий» номинирован на национальную банковскую премию

11:06 | 03.12.2019 | Экономика

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Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» претендует на национальную банковскую премию в номинации «Лучший банк моего города».

«Кузнецкий» номинирован на национальную банковскую премию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Победитель в ней будет определен по результатам народного голосования, которое продлится по 6 декабря.

Поддержать кредитно-финансовое учреждение могут все желающие. Регистрация на сайте для этого не требуется.

Лауреаты премии будут объявлены в Москве во вторник, 10 декабря. Им будут вручены бронзовые статуэтки в виде крылатого льва как символ высшего качества и признания среди профессионалов финансового рынка. Ведущим церемонии станет шоумен Дмитрий Дибров.

Организаторами премии являются Ассоциация российский банков (АРБ) и «Национальный банковский журнал».

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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