EN
19:20:38 Среда, 4 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит около 874 млн. рублей за эффективную работу чиновников

13:45 | 04.12.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Грант в размере 873 млн. 727 тыс. рублей будет предоставлен Пензенской области из федерального бюджета за высокие показатели эффективности деятельности губернатора и органов исполнительной власти региона по итогам 2018 года.

Пензенская область получит около 874 млн. рублей за эффективную работу чиновников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение средств в общем объеме 45 млрд. рублей между 50 субъектами федерации утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства страны 28 ноября.

Читайте также

Путин утвердил 15 критериев для оценки эффективности губернаторов

Методика расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ была утверждена в июле в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина №193 от 25 апреля 2019 года.

По данным пресс-службы правительства РФ, наилучшие значения показателей достигнуты в Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Размер выделяемых им грантов составит около 1,6 млрд. рублей, более 1,5 млрд. рублей и свыше 1,46 млрд. рублей соответственно.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области подведены предварительные итоги первого года реализации нацпроектов Мария Львова-Белова ответила скептикам, сравнивающим пензенские «Новые берега» с гетто
Пензенскому офису акционерного банка «Россия» исполнилось 15 лет Установлена личность женщины, насмерть сбитой в Терновке
В банке «Кузнецкий» в продаже появились две новые памятные монеты Житель Пензы лишился денег в надежде получить выигрыш в 300 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама