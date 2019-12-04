Пензенская область получит около 874 млн. рублей за эффективную работу чиновников Экономика

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Грант в размере 873 млн. 727 тыс. рублей будет предоставлен Пензенской области из федерального бюджета за высокие показатели эффективности деятельности губернатора и органов исполнительной власти региона по итогам 2018 года.

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Распределение средств в общем объеме 45 млрд. рублей между 50 субъектами федерации утверждено распоряжением правительства России, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства страны 28 ноября.

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Методика расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ была утверждена в июле в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина №193 от 25 апреля 2019 года.

По данным пресс-службы правительства РФ, наилучшие значения показателей достигнуты в Крыму, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Размер выделяемых им грантов составит около 1,6 млрд. рублей, более 1,5 млрд. рублей и свыше 1,46 млрд. рублей соответственно.