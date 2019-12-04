Пензенскому офису акционерного банка «Россия» исполнилось 15 лет Экономика

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. 15 лет исполнилось пензенскому офису акционерного банка «Россия», который является одним из первых частных кредитно-финансовых учреждений в стране.

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По случаю знаменательной даты в Пензе состоялся круглый стол, участие в котором приняли заместитель председателя правления АО «АБ «Россия» Александр Шаленков и управляющий пензенским офисом Ольга Пыжикова.

Они сообщили об основных итогах деятельности финансовой организации.

Так, в частности, Александр Шаленков отметил, что «Россия» по итогам третьего квартала 2019 года в рэнкинге « Интерфакс-100. Банки России », подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», заняла 12 место по размеру активов и 14 — по объему собственного капитала.

«Наше главное преимущество — доверие крупнейших компаний и предприятий, образующих основу отечественной инфраструктуры, промышленности и науки», — подчеркнул он.

В свою очередь Ольга Пыжикова обратила внимание на то, что пензенский офис банка «Россия» активно участвует в жизни области.

«Мы финансируем деятельность ведущих организаций региона, поддерживаем различные общественно значимые проекты, такие как развитие детского спорта», — сказала она.

По словам Ольги Пыжиковой, среди клиентов банка «Россия» в Пензе и области — компании, которые входят в состав госкорпораций и холдингов федерального уровня: «Газпром межрегионгаз Пенза», «Газпром газораспределение Пенза», «Пензтяжпромарматура», «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», «Научно-исследовательский институт физических измерений», производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко в Заречном и другие.

Управляющий пензенским офисом добавила, что учреждение также предоставляет широкий спектр продуктов и услуг частным клиентам — от кредитов и депозитов до банковских карт, в том числе платежной системы «Мир», в выпуске которых банк принимал участие одним из первых.

Кроме того, она отметила, что для различных социальных групп, обеспечивающих развитие национальной инфраструктуры, действуют специальные программы.

«Это программы потребительского и ипотечного кредитования для работников бюджетной сферы, военная ипотека, рефинансирование потребительских и ипотечных кредитов, а также кредитные карты», — пояснила Ольга Пыжикова, уточнив, что наиболее популярным видом кредитования для пензенского офиса АБ «Россия» является ипотека.

В завершение круглого стола его участники заверили, что банк «Россия» будет и впредь прилагать все усилия, чтобы сделать жизнь пензенцев комфортнее.

Акционерное общество «Акционерный банк « Россия » является одним из первых частных банков в РФ. Начало работы — 27 июня 1990 года.

Осуществляет весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Является участником системы обязательного страхования вкладов. Входит в число банков, которым со стороны Центробанка предоставляются кредиты в валюте РФ без обеспечения.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций под номером 328 выдана Банком России 1 сентября 2016 года.