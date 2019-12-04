В Пензе названы победители межрегионального этапа премии «Бизнес-успех»
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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Победители межрегионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» названы в ходе всероссийского форума предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни», прошедшего в Пензе на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 4 декабря.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В церемонии награждения приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов. Также присутствовал министр экономики региона Сергей Капралов.
Все лауреаты получили в качестве награды символ премии «Золотой домкрат».
Город Кузнецк отмечен за работу по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.
В номинации «Лучший молодежный проект» победу одержал Ильяс Алтынбаев, представляющий кузнецкий производственный кооператив «ПластДекор».
Среди сельхозпредприятий награду заслужил СППК «Емельянов», действующий в Башмаково. Его на премии представлял председатель кооператива Николай Юрлов.
В номинации «Лучший интернет-проект» статуэтка вручена руководителю SMM-агентства «5cats» Дмитрию Банчукову.
Екатерина Скобелина, возглавляющая кузнецкое агентство детских праздников «FunnyКэт», удостоена «Золотого домкрата» в категории «Лучший созидательный проект».
В номинации «Лучший производственный проект» отмечена гендиректор научно-производственного предприятия «Моторные технологии» Ольга Изранова.
Ветеринарный врач Ольга Воронцова, представляющая зареченскую клинику «Планета Зоо», награждена за лучший женский проект.
В номинации «ЗОЖ» победа присуждена Марине Мажаровой, организовавшей фитнес-студию в Бессоновке.
Звания «Народный предприниматель» удостоен Алексей Суркин, представляющий компанию по производству индивидуальной формы для спортсменов и команд «N1Sport».
Специального приза оргкомитета удостоен Илья Анфиногенов, возглавляющий фирму «Архимед Плюс», которая занимается разработкой отраслевого программного обеспечения в сфере медицины.
Форум предпринимателей и этап премии «Бизнес-успех» организованы при поддержке правительства Пензенской области.
Программа мероприятия включала в себя мастер-классы, дискуссии и круглые столы. На пленарной сессии спикеры обсудили перспективы развития бизнеса в ближайшие годы. Одной из ключевых тем стала господдержка субъектов малого и среднего предпринимательства.