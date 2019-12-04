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В Пензе названы победители межрегионального этапа премии «Бизнес-успех»

21:20 | 04.12.2019 | Экономика

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Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Победители межрегионального этапа национальной премии «Бизнес-успех» названы в ходе всероссийского форума предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни», прошедшего в Пензе на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 4 декабря.

В Пензе названы победители межрегионального этапа премии «Бизнес-успех»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В церемонии награждения приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов. Также присутствовал министр экономики региона Сергей Капралов.

Все лауреаты получили в качестве награды символ премии «Золотой домкрат».

Город Кузнецк отмечен за работу по поддержке предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.

В номинации «Лучший молодежный проект» победу одержал Ильяс Алтынбаев, представляющий кузнецкий производственный кооператив «ПластДекор».

Среди сельхозпредприятий награду заслужил СППК «Емельянов», действующий в Башмаково. Его на премии представлял председатель кооператива Николай Юрлов.

В номинации «Лучший интернет-проект» статуэтка вручена руководителю SMM-агентства «5cats» Дмитрию Банчукову.

Екатерина Скобелина, возглавляющая кузнецкое агентство детских праздников «FunnyКэт», удостоена «Золотого домкрата» в категории «Лучший созидательный проект».

В номинации «Лучший производственный проект» отмечена гендиректор научно-производственного предприятия «Моторные технологии» Ольга Изранова.

Ветеринарный врач Ольга Воронцова, представляющая зареченскую клинику «Планета Зоо», награждена за лучший женский проект.

В номинации «ЗОЖ» победа присуждена Марине Мажаровой, организовавшей фитнес-студию в Бессоновке.

Звания «Народный предприниматель» удостоен Алексей Суркин, представляющий компанию по производству индивидуальной формы для спортсменов и команд «N1Sport».

Специального приза оргкомитета удостоен Илья Анфиногенов, возглавляющий фирму «Архимед Плюс», которая занимается разработкой отраслевого программного обеспечения в сфере медицины.

Форум предпринимателей и этап премии «Бизнес-успех» организованы при поддержке правительства Пензенской области.

Программа мероприятия включала в себя мастер-классы, дискуссии и круглые столы. На пленарной сессии спикеры обсудили перспективы развития бизнеса в ближайшие годы. Одной из ключевых тем стала господдержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

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