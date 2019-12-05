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Михаил Дралин принял участие во встрече с председателем Банка России

14:19 | 05.12.2019 | Экономика

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий», зампред совета Ассоциации банков России (АБР) Михаил Дралин принял участие в заседании рабочей группы Центробанка и АБР под руководством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Михаил Дралин принял участие во встрече с председателем Банка России

Фото: Asros.ru

В ходе мероприятия, состоявшегося в Москве, обсуждались перспективы и возможности развития банков с базовой лицензией, в том числе вопросы поддержания их конкурентоспособности.

Кроме того, в рамках встречи, участниками которой стали президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, председатель совета АБР, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков и руководители кредитных организаций, были затронуты результаты рассмотрения и реализации предложений, озвученных на заседании в феврале 2019 года.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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