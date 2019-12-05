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«Магнит» признал успешным апробированный в Пензе и Волгограде подход к доставке продуктов

18:09 | 05.12.2019 | Экономика

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Тестовый проект «Свежесть», стартовавший почти в 100 магазинах сети «Магнит» в Пензе и Волгограде несколько месяцев назад, дал первые положительные результаты. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой АО «Тандер» в четверг, 5 декабря.

«Магнит» признал успешным апробированный в Пензе и Волгограде подход к доставке продуктов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прирост продаж в свежем ассортименте составил 5,5%, объем списаний снизился на 1%», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что это стало возможным благодаря внедрению нового подхода к организации доставки овощей и фруктов, а также молочной и мясной продукции в так называемые магазины «у дома».

«Товары сроком годности до 15 суток теперь доставляются отдельно от остальной продукции среднетоннажным транспортом (до 10 тонн) и ежедневно поступают в точки до 14.00, а не в течение всего дня, как раньше», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что за счет этого перед пиком покупательского трафика на полках в необходимом объеме всегда есть свежие молоко, мясо, хлеб, а «срок жизни» продукции продлевается на 1–2 дня.

В пресс-релизе указано также, что в следующем году данный опыт планируется распространить на другие города.

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