Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области превысил 23 млрд. рублей Экономика

Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области за 9 месяцев 2019 года вырос на 9% и превысил 23 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

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В нем указывается, что портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка на 1 октября достиг 19,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 2%.

«Существенный прирост зафиксирован в розничном сегменте. Кредитный портфель физлиц за отчетный период вырос на 15% и составил 14,6 млрд. рублей. Ипотечный портфель за 9 месяцев увеличился на 14% до 5,8 млрд. рублей, портфель кредитов наличными — на 19% до 7,4 млрд. рублей, кредитных карт — на 6% до 660 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

Из его текста также следует, что за 9 месяцев банк выдал населению Пензенской области кредиты на сумму 5,1 млрд. рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом наибольшая динамика отмечалась в жилищном кредитовании: выдачи по данному направлению увеличились на 7%, превысив 1,6 млрд. рублей; объем выдачи кредитов наличными вырос на 4% до 3,2 млрд. рублей.

«Отмечается повышение спроса на сберегательные продукты. Портфель привлеченных средств частных лиц показал прирост в 17% и на 1 октября составил 12,1 млрд. рублей. За три квартала 2019 года жители региона разместили в ВТБ порядка 1,3 млрд. рублей своих накоплений. Это на 43% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что кредитный портфель банка в корпоративном сегменте по итогам 9 месяцев превысил 8,4 млрд. рублей; портфель привлеченных средств юрлиц составил 7,2 млрд. рублей; гарантийный портфель — 1,8 млрд. рублей; портфель кредитов в сегменте среднего и малого бизнеса увеличился на 3% до 8,2 млрд. рублей.

«ВТБ продолжает развивать направление зарплатных проектов. С начала года привлечены более 12 тыс. клиентов, получающих заработную плату на карту и переводящих ежемесячные зачисления на счет в ВТБ. Портфель зарплатных карт вырос до 57 тыс. штук», — говорится в пресс-релизе.

Комментируя итоги работы за 9 месяцев 2019 года, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай подчеркнул, что кредитно-финансовое учреждение активно работало над повышением эффективности внутрибанковских процессов, внедряло новые цифровые решения и неоднократно улучшало продуктовую линейку.

«Все эти изменения направлены на повышение удовлетворенности наших клиентов, для которых, согласно новой стратегии банка, мы стремимся стать не только финансовым партнером первого выбора, но еще и консультантом, экспертом, к которому можно обратиться при решении задач любой сложности», — сказал он.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июня 2015 года.