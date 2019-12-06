«Энергопромресурс» вошел в проект «Производительность труда и поддержка занятости» Экономика

Заречный, 6 декабря 2019. PenzaNews. Предприятие «Энергопромресурс», которое обеспечивает тепловой энергией, холодной и горячей водой объекты в Заречном Пензенской области, а также занимается отведением сточных бытовых вод, подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Фото: Prom.pnzreg.ru

«Мы планируем повысить эффективность производственных процессов», — сообщил генеральный директор ООО «Энергопромресурс» Илья Байдаров в ходе мероприятия, посвященного старту проекта.

По его словам, сначала передовые практики будут опробованы на пилотном участке, после чего положительный опыт планируется распространить на все внутренние процессы предприятия.

«Предстоит большой объем работы выполнить, но результаты нас не разочаруют. Это уникальная возможность повысить не только производительность, но и саму культуру труда», — добавил Илья Байдаров.

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В свою очередь глава Минпрома Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что «Энергопромресурс» стал в регионе первым участником нацпроекта, не представляющим сферу промышленности.

«Вы первое предприятие из сферы жилищно-коммунального хозяйства, которое входит в этот проект», — пояснил министр.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».