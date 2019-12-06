Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области по программам господдержки вырос на 12% Экономика

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области по программам господдержки за 9 месяцев 2019 года увеличился на 12% и составил более 3,2 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

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«Основную долю в портфеле составляют кредиты, выданные по льготной программе министерства сельского хозяйства РФ для предприятий агропромышленного комплекса — более 2 млрд. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на кредиты, оформленные по программам Минэкономразвития РФ («Программа 674», «Программа 1706», «Программа 1764»), приходится более 990 млн. рублей, по программе Корпорации МСП — свыше 254 млн. рублей.

«За отчетный период ВТБ в области профинансировал местные компании на сумму свыше 1 млрд. рублей. Из них 600 млн. рублей предоставлено по программе Минсельхоза и 420 млн. рублей — по «Программе 1764», — указывается в тексте.

Комментируя результаты работы за 9 месяцев 2019 года, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай подчеркнул, что кредитно-финансовое учреждение является одним из ключевых банков в реализации программ господдержки для компаний среднего и малого бизнеса.

«За счет льготного финансирования предприятия региона получают необходимую финансовую поддержку на выгодных условиях и имеют возможность модернизировать и расширять свои производства. Спрос на кредитные ресурсы по льготной ставке у пензенского бизнеса растет, и мы продолжаем активно развивать это направление, совершенствуя качество сервиса согласно новой стратегии ВТБ. Мы нацелены стать банком первого выбора для клиентов, предлагая актуальные финансовые продукты и благодаря глубокому пониманию их потребностей», — сказал он.