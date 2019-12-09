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Ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области вырос на 14%

16:01 | 09.12.2019 | Экономика

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Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области по итогам 9 месяцев 2019 года увеличился на 14%, достигнув 5,8 млрд. рублей; объем выдачи жилищных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7% до 1,6 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области вырос на 14%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что жители региона получили более тысячи ипотечных кредитов.

«В основном займы оформляли для покупки жилья на вторичном рынке. На эти цели ВТБ предоставил свыше 950 млн. рублей, что на 24% больше, чем за январь–сентябрь 2018 года. Объем выдачи жилищных кредитов на квартиры в новостройках превысил 460 млн. рублей. Средний чек по ипотеке увеличился на 10% и составил 1,6 млн. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте добавляется также, что около 13% от общего объема ипотечных кредитов пришлось на рефинансирование: таких займов было предоставлено на сумму 210 млн. рублей.

Как указывается в сообщении, наряду с собственными программами банк предлагает ипотеку с господдержкой для семей с двумя и более детьми, а для сотрудников бюджетной сферы предусмотрены льготные условия кредитования.

Комментируя итоги работы, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай напомнил, что ипотека для кредитно-финансового учреждения является флагманским направлением — на нее приходится около 40% розничного кредитного портфеля банка в регионе.

«Мы постоянно улучшаем условия и в рамках клиентоориентированной стратегии предоставляем линейку кредитных продуктов, удовлетворяющих интересы различных категорий заемщиков», — подчеркнул он.

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