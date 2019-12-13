Объем производства продукции на заводе «Азия Цемент» с начала года превысил 1,7 млн. тонн Экономика

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Объем производства цемента на заводе «Азия Цемент», расположенном в Никольском районе Пензенской области, превысил 1,7 млн. тонн с начала 2019 года. Об этом сообщил директор предприятия по продажам Рамиль Акжигитов в ходе ежегодной встречи с партнерами, состоявшейся в конференц-зале отеля Azimut Hotel Penza.

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«Объем отгрузки по железной дороге в 2019 году увеличился на 51% по сравнению с первым годом работы [2014] и на 13% по сравнению с прошлым», — сказал он.

Рамиль Акжигитов отметил, что на протяжении всего периода доля отгрузок железнодорожным транспортом стабильно росла, а автомобильным — постепенно сокращалась.

Вместе с тем, по словам директора по продажам ООО «Азия Цемент», в последнее время был сделан акцент на доставку продукции автотранспортом.

«В 2019 году ее объем по сравнению с прошлым годом вырос на 37%», — пояснил он, добавив, что в ближайшее время предприятие намерено выйти примерно на равные объемы отгрузки двумя видами транспорта.

Рамиль Акжигитов уточнил, что по итогам текущего года показатели отгрузки составят более 14 тыс. вагонов и свыше 32 тыс. автомобилей, наибольший объем продукции отправляется в Московскую область, а также в Татарстан, Нижегородскую и Пензенскую области.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».