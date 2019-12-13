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«Азия Цемент» планирует значительно увеличить объемы отгрузки фасованного цемента

17:57 | 13.12.2019 | Экономика

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Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Завод «Азия Цемент», действующий в Никольском районе Пензенской области, планирует увеличить объемы отгрузки тарированного цемента. Об этом сообщила коммерческий директор по продажам фасованного цемента Татьяна Воеводина в ходе ежегодной встречи с партнерами предприятия, состоявшейся в конференц-зале отеля Azimut Hotel Penza.

«Азия Цемент» планирует значительно увеличить объемы отгрузки фасованного цемента

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что с начала 2019 года отгружено около 180 тыс. тонн тарированного цемента, а в 2020-м этот показатель намечено довести до 300 тыс. тонн.

Татьяна Воеводина обратила особое внимание на новую упаковку, а также на то, что по просьбе клиентов теперь предлагается фасовка цемента в мешки по 40 и 25 кг.

«Мы не говорим о том, что упаковка 25 кг — это тот продукт, с которым надо выходить в регион и его активно рекламировать, но все-таки есть люди, которым такая упаковка нужна», — пояснила коммерческий директор ООО «Азия Цемент» по продажам фасованного цемента.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».

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