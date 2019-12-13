На заводе «Азия Цемент» улучшено обслуживание клиентов за счет внедрения информтехнологий Экономика

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Целый ряд шагов по улучшению клиентского сервиса предпринят с начала 2019 года на заводе «Азия Цемент», действующем в Никольском районе Пензенской области. Об этом сообщил директор предприятия по маркетингу и информационным технологиям Евгений Березин.

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«Мы разработали e-mail- и SMS-роботов, которые информируют о статусе доставки продукции», — сказал он в ходе ежегодной встречи с партнерами, состоявшейся в конференц-зале отеля Azimut Hotel Penza.

По словам Евгения Березина, клиенты в режиме онлайн получают уведомления об изменении статуса отгрузки продукции и могут отслеживать на карте местонахождение автомобиля по координатам GPS.

«Это важно, чтобы вы понимали, к какому времени придет транспорт, и могли подготовиться к разгрузке», — пояснил он.

Кроме того, директор ООО «Азия Цемент» по маркетингу и информационным технологиям напомнил, что был разработан личный кабинет перевозчика и обновлен сайт предприятия, на котором предусмотрена возможность оформления заказа.

«Также мы добавили на сайт онлайн-консультанта. В данном случае в чате отвечает живой человек, а не робот, чтобы максимально оперативно решить ваш вопрос», — отметил Евгений Березин.

Говоря о взаимодействии с партнерами, он особо обратил внимание на проведение клиентских семинаров на территории цементного завода и на активную рекламную поддержку в регионах.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».