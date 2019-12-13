Завод «Азия Цемент» сделал ставку на конечного потребителя Экономика

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Сбытовая политика действующего в Никольском районе Пензенской области завода «Азия Цемент», которая ранее предполагала взаимодействие с дилерами, сместилась в сторону реализации продукции напрямую клиенту. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Айнура Кыпчакбаева.

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«Мы сделали ставку все-таки на конечного потребителя», — сказала она журналистам в ходе ежегодной встречи с партнерами, состоявшейся в конференц-зале отеля Azimut Hotel Penza.

По словам Айнуры Кыпчакбаевой, предприятие, запущенное в 2014 году, на стартовом этапе было вынуждено действовать через посредников, имевших наработанную клиентскую базу.

«Сейчас мы «повзрослели», начали разбираться в ситуации на рынке и стали подтягивать стратегических партнеров, конечных потребителей уже напрямую», — пояснила руководитель ООО «Азия Цемент».

Она отметила, что за счет этого количество партнеров у завода выросло.

Айнура Кыпчакбаева добавила также, что предприятие активизировало сотрудничество с федеральными и региональными торговыми сетями, результатом чего стало наращивание объемов продаж фасованного цемента.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».