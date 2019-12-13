«Азия Цемент» рассчитывает на успешность пилотного проекта в сфере дорожного строительства Экономика

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Руководство действующего в Никольском районе завода «Азия Цемент» рассчитывает на успешность регионального пилотного проекта в сфере дорожного строительства, в рамках которого используется новая для Пензенской области технология холодной регенерации. Об этом заявила генеральный директор предприятия Айнура Кыпчакбаева.

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«Мы надеемся, что успех этого пилота позволит применять технологию, которая гарантирует, что 15 лет дорога будет эксплуатироваться без ремонта», — сказала она журналистам в ходе ежегодной встречи с партнерами, состоявшейся в конференц-зале отеля Azimut Hotel Penza.

По словам Айнуры Кыпчакбаевой, пензенский завод готов поставлять специально разработанный для данной технологии цемент в ходе дальнейшей реализации проекта, тем более что тема использования этого материала при дорожном строительстве в настоящее время активно обсуждается на федеральном уровне.

В 2019 года общество с ограниченной ответственностью «Азия Цемент» стало участником регионального пилотного проекта в Никольском районе. Там при ремонте участка дороги применялась технология холодной регенерации. Старое асфальтовое покрытие было использовано повторно в качестве дорожного основания, в которое добавили цемент для улучшения физико-механических характеристик.