Вадим Власов назначен заместителем председателя правления банка «Кузнецкий» Экономика

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Вадим Власов назначен на пост заместителя председателя правления пензенского банка «Кузнецкий». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

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«Ранее Вадим Власов занимал должность советника председателя правления. Он контролировал деятельность подразделений банка, участвовал в разработке новых форм и методов привлечения и обслуживания клиентов, а также банковских продуктов. В новой должности он продолжит осуществлять свою деятельность», — сказали в пресс-службе.

Власов Вадим Николаевич родился в 1971 году.

В 1993 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «Электронные приборы и устройства», в 2011-м — Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Финансы и кредит».

С 1999 года работает в финансовом секторе.

В 1999–2001 годах трудился в ОАО «Пензенский губернский банк «Тарханы», в 2001–2007 годах — в филиале Банка внешней торговли, где занимал различные должности.

В 2007–2019 годах работал на руководящих постах в банках ВТБ 24, ВТБ и «Открытие».

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.