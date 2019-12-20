Пензенское отделение Сбербанка сохранит два формата обслуживания клиентов Экономика

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Пензенское отделение Сбербанка в 2020 году сохранит два формата обслуживания клиентов — цифровой и личное общение. Об этом сообщила управляющий отделением Марина Дементьева.

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«У нас сохраняются два формата обслуживания. Изначально мы предполагали больше уйти в мобильное приложение, но в итоге поняли, что человеческое общение является приоритетным в обслуживании наших клиентов», — сказала она в ходе встречи с журналистами.

Марина Дементьева обратила внимание на то, что почти все банковские операции, включая оплату услуг ЖКХ, открытие вклада или получение кредита, доступны онлайн, однако «филиальная сеть остается конкурентным преимуществом Сбербанка».

По ее словам, в Пензенской области расположено 198 офисов обслуживания, 670 банкоматов и терминалов, при этом в ряде отдаленных сел, где они отсутствуют, успешно реализуется проект, благодаря которому местные жители могут снимать наличные на кассе в торговых точках.

Руководитель отделения добавила, что в рамках стартовавшего в 2018 году проекта Сбербанка по развитию партнерской сети на конец прошлого года в России было открыто 118 агентских точек, к 1 сентября 2019-го их количество достигло 1 тыс. 270, а в декабре 2019-го — превысило 3 тыс.

«В Пензенской области работает более 50 точек», — уточнила она, отметив значительный рост их функциональности.

Говоря о кредитных продуктах Сбербанка, Марина Дементьева отдельно остановилась на льготных ставках по ипотеке для всех категорий заемщиков при покупке жилья во втором корпусе ЖК «8 Марта», который возводит холдинг «Термодом».

Кроме того, она напомнила, что с этого года финансирование жилищного строительства осуществляется исключительно через счета эскроу.

«Непосредственно в Пензенской области мы уже профинансировали по данной схеме семь объектов жилой недвижимости», — пояснила Марина Дементьева.

Согласно сведениям, которые озвучила управляющий Пензенским отделением Сбербанка, в настоящее время в учреждении открыто 243 эскроу-счета.

Комментируя в целом стратегию развития банка, она подчеркнула, что главной целью реализации всех инициатив финансово-кредитного учреждения является экономия времени клиента.

«Время — самый ценный ресурс, поэтому Сбербанк прилагает все усилия, чтобы сохранить время клиентов», — сказала Марина Дементьева.

Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов.

В региональную сеть публичного акционерного общества (ПАО) «Сбербанк России» входит 11 территориальных банков с 14 тыс. 200 подразделениями в 83 субъектах РФ.

В составе зарубежной сети Группы Сбербанк — дочерние организации, филиалы и представительства в 18 странах мира.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1481 выдана Банком России 11 августа 2015 года.