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Внешнеторговый оборот Пензенской области за 10 месяцев составил около 412 млн. долларов

12:59 | 26.12.2019 | Экономика

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Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области за период с января по октябрь 2019 года составил около 412 млн. долларов. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Внешнеторговый оборот Пензенской области за 10 месяцев составил около 412 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Пензастата, это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объем экспорта в январе-октябре 2019 года составил около 202 млн. долларов, или почти 93% к показателю за 10 месяцев 2018-го.

В страны СНГ вывезена продукция примерно на 77 млн. долларов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 6,5% — до 125 млн. долларов.

Объем импорта за 10 месяцев 2019 года составил почти 210 млн. долларов, или около 98% к аналогичному периоду 2018-го.

Ввоз товаров из дальнего зарубежья увеличился более чем на 44% — примерно до 42 млн. долларов. Из СНГ в Пензенскую область импортирована продукция на 168 млн. долларов. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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