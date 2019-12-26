Внешнеторговый оборот Пензенской области за 10 месяцев составил около 412 млн. долларов Экономика

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области за период с января по октябрь 2019 года составил около 412 млн. долларов. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Объем экспорта в январе-октябре 2019 года составил около 202 млн. долларов, или почти 93% к показателю за 10 месяцев 2018-го.

В страны СНГ вывезена продукция примерно на 77 млн. долларов, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 6,5% — до 125 млн. долларов.

Объем импорта за 10 месяцев 2019 года составил почти 210 млн. долларов, или около 98% к аналогичному периоду 2018-го.

Ввоз товаров из дальнего зарубежья увеличился более чем на 44% — примерно до 42 млн. долларов. Из СНГ в Пензенскую область импортирована продукция на 168 млн. долларов. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.