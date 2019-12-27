Александр Зимняков назначен директором Пензенского филиала РСХБ Экономика

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Александр Зимняков назначен директором Пензенского регионального филиала Россельхозбанка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК». Начинал свою трудовую деятельность с должности экономиста. Впоследствии занимал различные управленческие позиции в Пензенском филиале Россельхозбанка», — сказали в пресс-службе.

В учреждении добавили, что с 2015 года Александр Зимняков являлся заместителем директора филиала РСХБ, а с февраля 2019-го исполнял обязанности руководителя.

«Общий стаж банковской деятельности Александра Зимнякова составляет более 13 лет. Профессиональный опыт нового руководителя позволит с максимальной эффективностью решать задачи по поддержке АПК региона и будет способствовать дальнейшему развитию пензенского филиала банка на рынке финансовых услуг области», — отметили в РСХБ.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.