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В Заречном за год построено около 14 тыс. кв. метров жилья

14:46 | 28.12.2019 | Экономика

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Заречный, 28 декабря 2019. PenzaNews. 13,7 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Заречном Пензенской области в 2019 году.

В Заречном за год построено около 14 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте городской администрации, последний многоквартирный дом, расположенный неподалеку от дома творчества детей и молодежи, был сдан в ноябре.

В 2020 году на территории закрытого административно-территориального образования намечено ввести более 14 тыс. кв. метров жилья.

Так, компания «Ремстроймонтаж» должна построить второй дом на улице Конституции. «Строительное управление №2» на этой же улице — рядом с магазином «Волна» — сдаст трехсекционный дом переменной этажности. Кроме того, «Энергоучет» планирует возвести двухсекционный трехэтажный жилой дом на улице Торговой.

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