Монопрофильные муниципальные образования получат субсидии на поддержку МСП Экономика

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило о начале приема заявок от монопрофильных муниципальных образований — городов Сердобска, Никольска и Заречного, а также рабочего поселка Мокшан — на предоставление субсидий на реализацию программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся социально значимыми видами деятельности.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики региона, в 2020 году на эти цели из федерального бюджета будет выделено 15,2 млн. рублей, из областного — 200 тыс. рублей.

Субсидии предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Прием заявок будет завершен 17 января.