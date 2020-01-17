Завод «Азия Цемент» расширил ассортимент выпускаемой продукции Экономика

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Завод «Азия Цемент», действующий в Никольском районе Пензенской области, расширил ассортимент выпускаемой продукции новой маркой навального цемента ЦЕМ III/А 42,5Н.

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«Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 42,5Н (ГОСТ 31108-2016) производится с добавлением доменного гранулированного шлака. Прошел все необходимые исследования и испытания. Получен сертификат соответствия, протокол испытаний и радиологических исследований», — говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия.

В нем указывается, что данная марка цемента обладает высокой водонепроницаемостью, повышенной трещиностойкостью и стойкостью к воздействию мягких и минерализованных вод, а ее преимуществами являются, в частности, пониженное высолообразование и равномерный набор прочности.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор по продажам ООО «Азия Цемент» Рамиль Акжигитов, такой шлакопортландцемент эффективен при производстве бетонных и железобетонных сборных изделий, подвергаемых пропариванию, внутримассивного бетона гидротехнических сооружений или при возведении подземных и подводных конструкций в сильноагрессивных средах.

«Данная марка цемента идеально подходит при укладке большого объема бетонной смеси по причине снижения термического расширения в процессе твердения бетона — особенно в сложных климатических условиях и в зимний период», — пояснил он.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».