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День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 24 января

10:24 | 23.01.2020 | Экономика

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Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет организован в администрации Пензы в предстоящую пятницу, 24 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 24 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью данного мероприятия является оказание консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности», — пояснили в горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что участие в дне открытых дверей примут представители ключевых управлений — правового, экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, а также содействия развитию МСП.

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