В проект повышения производительности труда за год войдут 35 пензенских предприятий Экономика

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. 35 предприятий, работающих на территории Пензенской области, планируют подключиться к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и инновационной политики региона Михаил Торгашин.

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«Из них 16 — под федеральным управлением, 10 — под региональным управлением, 9 — самостоятельно», — уточнил он.

Михаил Торгашин добавил, что намечено обучить не менее 160 сотрудников под федеральным управлением, 80 — под региональным, а еще 82 повысят свою квалификацию самостоятельно.

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Как сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области, в 2019 году было заключено 21 соглашение о реализации мероприятий по повышению производительности труда, что больше запланированного показателя на 40%. 194 сотрудника предприятий прошли обучение под управлением федерального центра компетенций, 59 — самостоятельно.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».