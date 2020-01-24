Индекс промпроизводства в Пензенской области составил по итогам 2019 года 106,1% Экономика

Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности составил в Пензенской области за январь-декабрь 2019 года 106,1% к соответствующему периоду 2018-го. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, снизилась добыча полезных ископаемых — 91,8%.

Кроме того, спад наблюдается в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 93,9%, а также по направлению «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» — 94,5%.

Положительная тенденция отмечается в обрабатывающих производствах — 107,5%.

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Рост обеспечен в следующих сферах: производство машин и оборудования — 153%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 117,8%, пищевых продуктов — 115,1%, кожи и изделий из нее — 114,4%, мебели — 112,8%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 110,3%, бумаги и бумажных изделий — 110,2%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 109,4%, химических веществ и химпродуктов — 107,6%, обработка древесины и производство изделий из дерева — 102,9%.

Отрицательная динамика зафиксирована в таких видах деятельности, как производство напитков — 62,9%, одежды — 63,9%, электрооборудования — 80,7%, текстильных изделий — 92,2% и по направлению «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» — 97%.