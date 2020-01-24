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Глава Пензы предложил проводить ремонт муниципальных помещений в счет арендной платы

18:50 | 24.01.2020 | Экономика

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Пенза, 24 января 2020. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин предложил предусмотреть возможность зачета расходов, понесенных на ремонт муниципального имущества, в счет арендной платы.

Глава Пензы предложил проводить ремонт муниципальных помещений в счет арендной платы

Фото: Pgduma.ru

«На сегодняшний день в Пензе не допускается зачет затрат на ремонт помещений в счет арендной платы, однако в некоторых других городах такая практика существует», — отметил он в ходе осмотра пустующих площадей на улице Ставского, 48/9.

По мнению главы Пензы, необходимо изучить данный вопрос, чтобы заинтересовать потенциальных арендаторов.

«Это позволит нам сохранить муниципальное имущество в надлежащем состоянии. Без ремонта через какое-то время здания придут в негодность. Чтобы сделать ремонт, необходимо изыскать средства в городском бюджете, а это лишнее финансовое бремя для городской казны», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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