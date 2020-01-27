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В Пензе планируется провести форум «Мой бизнес»

15:00 | 27.01.2020 | Экономика

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Предпринимательский форум «Мой бизнес» планируется провести в Пензе в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе планируется провести форум «Мой бизнес». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поручаю министерству экономики проработать возможность проведения федерального образовательного предпринимательского форума «Мой бизнес» в этом году в Пензе», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

Глава региона поставил перед департаментом информполитики и СМИ региона задачу обеспечить широкое освещение мероприятий, направленных на поддержку бизнеса и популяризацию предпринимательства.

По мнению Ивана Белозерцева, «нужно тиражировать истории успеха, особенно те, которые достигнуты с нуля».

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