В Пензе планируется провести форум «Мой бизнес» Экономика

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Предпринимательский форум «Мой бизнес» планируется провести в Пензе в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Поручаю министерству экономики проработать возможность проведения федерального образовательного предпринимательского форума «Мой бизнес» в этом году в Пензе», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в киноконцертном зале «Пенза» в понедельник, 27 января.

Глава региона поставил перед департаментом информполитики и СМИ региона задачу обеспечить широкое освещение мероприятий, направленных на поддержку бизнеса и популяризацию предпринимательства.

По мнению Ивана Белозерцева, «нужно тиражировать истории успеха, особенно те, которые достигнуты с нуля».